"Мы рассчитываем в течение зимнего сезона принять туристов не меньше, чем приняли в прошлом году, — порядка 2 млн гостей", — сказала Золотухина в ходе межрегионального туристического форума "Интурмаркет. Открытый Крым" в четверг.

Горнолыжные курорты Кубани должны открыться 17 декабря. Однако, по словам врио министра, дата может быть смещена ближе к Новому году — это зависит от снежного покрова.

"В этом году беспрецедентно рано началась продажа ски-пассов на горнолыжные курорты, так как уже в сентябре на Красной Поляне выпал первый снег. Сейчас уже наблюдается хорошая загрузка и большой спрос на горнолыжные курорты в период новогодних праздников", — добавила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Кубани.

В ноябре на курортах Краснодарского края, несмотря на ограничения из-за коронавируса, отдохнули 242 тысячи туристов — это на 22% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. В целом турпоток в этом году показывает примерно такую же динамику, как в рекордном 2019-м, уточнила Золотухина.

В прошлом году Кубань приняла в течение зимнего сезона порядка 2 млн туристов.

В Крыму 18 ноября стартовал двухдневный туристический форум "Интурмаркет. Открытый Крым". Большинство мероприятий проходит в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений.