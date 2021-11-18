"Ростовская область в последние годы уверенно развивается как туристический регион, привлекающий, в том числе, и иностранцев. Их неурегулированный статус создал проблемы в первый же день ноябрьского локдауна. В связи с этим мы хотели бы подчеркнуть, что полностью поддерживаем принцип двустороннего признания вакцин, но необходимо найти и предложить единое временное решение", — сказала Папиж.

По ее словам, властям необходимо рассмотреть вопрос о заселении в объекты размещения привитых иностранцев при предъявлении ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

"Сейчас это сделать невозможно, для заселения в гостиницы Ростовской области необходимо предоставить QR-код. Но даже привитые иностранцы не могут этого сделать, так как код предоставляется исключительно гражданам нашей страны", — пояснила она.

В частности, по ее словам, необходимо определить механизм, позволяющий подтвердить вакцинацию российской вакциной за границей, сформулировать рекомендации о возможности обслуживания иностранных граждан, привитых российскими вакцинами на российской территории, а также граждан, привитых иностранными вакцинами.

"До момента признания вакцин и сертификатов необходимо привести в единообразие требования к ПЦР-тестам от граждан вне зависимости от гражданства. Например, федеральные музеи и театры просят иностранных граждан предъявлять результат ПЦР-теста со сроком действия 24 часа, в то время как для российских граждан возможен срок действия теста 72 часа. Кроме того, предлагаем рассмотреть возможность введения систем экспресс-тестирования по всей территории Российской Федерации и установить максимально возможный срок действия теста", — добавила Папиж.

Данные предложения АПИГ направила в генштаб по борьбе с коронавирусом РФ, вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, а также в Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области.