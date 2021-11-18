"Выставка открывается 26 ноября, и она открывает наш большой проект "Зима в Подмосковье" (...). Дальше эстафетную палочку возьмут Новый Иерусалим, парки и у каждого будет какая-то своя уникальная программа", — сказала Харламова на пресс-конференции в Москве.

По ее словам, на выставке представят 80 работ, 12 из них из собственной коллекции музея, остальные из 11 федеральных и региональных музеев, а также из частных коллекций.

"Мы открыли первый большой межмузейный проект, в который пригласили участвовать другие региональные музеи. Нам как региональному музею очень важно показывать, что наше собрание, наша коллекция, действительно значимая и ценная", — сказала директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова.

Она отметила, что будут изданы детские путеводители, организованы видеопоказы, вебинары голландских искусствоведов, а также музыкальные концерты на редких инструментах.

Для людей с ограниченными возможностями запланирована отдельная программа, некоторые картины будут оснащены тактильными станциями, для части работ были написаны звуковые дорожки, а также подобраны запахи.