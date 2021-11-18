Глава Русского вездеходного общества Мария Юркина в ходе презентации сообщила, что маршрут пройдет по четырем регионам — Петербургу, Карелии, Ленинградской и Архангельской областям, затронет две арктические зоны. Он дает возможность рассказать о становлении российского флота, прикоснуться к культуре поморов, узнать о народе, усилиями которого в 1702 году по карельской тайге была проложена Осударева дорога, способствовавшая развитию севера и основанию Петербурга.

Петербург может быть началом либо завершением маршрута. Следующей точкой является Петрозаводск, затем Марциальные воды — курорт петровских времен с церковью 1723 года, единственным в России сохранившимся объектом, построенным по рисункам Петра I.

Затем предлагается посетить древний вулкан Гирвас, Медвежьегорск и Соловки, где Петр побывал в 1702 году. Подразумевается посещение Большого Соловецкого и Большого Заяцкого островов, на последнем расположена основанная по приказу Петра I церковь Андрея Первозванного.

Следующей точкой маршрута является Кемь, краеведческий музей "Поморье" и Дом купца Дятлова, затем — Беломорско-Балтийский канал, следом — село Вирма с храмом 1625 года.

Затем к посещению предлагается село Сумский Посад — оно расположено ближе всего к пристани Нюхча, где в 1702 году высадился Петр I, когда с Соловков шел прокладывать Осудареву дорогу через тайгу.

Автобусную экскурсию в село Нюхча запланировать проблематично, отметили авторы маршрута, из-за непредсказуемости дорожных условий, а электрички ходят трижды в неделю. Тем не менее это может стать дополнительной точкой для отдельных групп туристов.

Далее маршрут пролегает через Беломорск и Музей Карельского фронта, Беломорские петроглифы, Медвежьегорский район, по территории которого проходила дорога, и Повенец, где она завершается. Затем предлагается вернуться в Петербург через Петрозаводск и Лодейное Поле.

"Маршрут получился. Более того, мы можем его предлагать в разных форматах — как для массового туризма, так и для приключенческого, когда часть пути может преодолеваться на вездеходах или снегоходах", — сказала Мария Юркина.

Продолжается работа над всесезонностью маршрута, на текущий момент он подразумевает только сезон открытой навигации по Белому морю до Соловецких островов.

"Маршрут уникален, пока никто не предлагал такого серьезного подхода, чтобы освоить эту территорию и исторический факт", — считает старший научный сотрудник Кунсткамеры Александр Терюков.

Маршрут был составлен по итогам экспедиции "Дорога из Арктики. По следам Петра Великого", реализованной при поддержке комитета по делам Арктики. В разработке участвовали ученые Кунсткамеры, сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Карелии, краеведческого центра "Поморье", музеев и культурных центров Архангельской области и Карелии, эксперты Русского географического общества.

Экспедиция была приурочена к 350-летнему юбилею Петра I, который в России отметят в 2022 году.

Осударева дорога — сухопутная трасса, проложенная по приказу Петра I от пристани Нюхча на Белом море к Повенцу на Онежском озере. Общая длина дороги составила 185,5 километров или 174 версты. Строительство началось в июне 1702 года, 14 июля Петру доложили, что дорога готова. В строительстве были задействованы более пяти тысяч крестьян из Архангельской, Олонецкой и Новгородской губерний.