Эта мера необходима для того, чтобы у медведей замедлился обмен веществ, и они начали готовиться к спячке.

"Сотрудники зоопарка приложили все усилия, чтобы медведи комфортно зашли в зимний сезон. С середины лета до середины осени им устроили период нажировки — усиленно кормили, давали яблоки, овощи, мёд с хлебом, рыбу, каши на мясном отваре. В природе за лето и осень медведь может набрать до 170 килограмм, в неволе порядка — 50-70", — говорится в сообщении.

Для пары косолапых Миши и Маши специалисты зоосада подготовили уютные и теплые берлоги.

Крайне важно, чтобы медведи впали в спячку — если они вовремя не погружаются в сон, от голода и усталости мишки становятся агрессивными и опасными, отмечает пресс-служба.