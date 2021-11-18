"Аэропорты регионов" готовы выкупить доли миноритариев по цене 39,278 тыс. рублей за каждую обыкновенную или привилегированную акцию. Акционеры получили предложение 17 ноября, срок принятия оферты — в течение 70 дней.

Согласно сообщению, "Аэропортам регионов" в настоящее время принадлежат 87,18% акций "Кольцово".

Уставный капитал аэропорта составляет 417,053 тыс. рублей, он разделен на 357,29 тыс. обыкновенных и 59,763 тыс. привилегированных акций номиналом 1 рубль каждая. Таким образом, на выкуп остающихся у миноритариев 12,82% акций (около 53,5 тыс. штук) может быть направлено порядка 2,1 млрд рублей.

Ранее, в феврале 2019 года, "Аэропорты регионов" уже направляли миноритарным акционерам предложение о выкупе акций "Кольцово" и готовы были заплатить по 34,954 тыс. рублей за акцию. Во владении миноритариев на тот момент находилось 11,97% акций.

Международный аэропорт "Кольцово" входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.

"Аэропорты регионов" объединяют аэропорты в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Новом Уренгое, Саратове.