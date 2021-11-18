Как напоминает издание, до пандемии гости отелей, работающих по системе all inclusive, сами накладывали себе еду на шведских столах. Летом 2020 года министерство здравоохранения Турции ввело сертификат Safe Tourism, для получения которого отельеры должны соблюдать целый ряд антиковидных ограничений. Среди них – раздача еды на шведском столе поварами, которые стоят за стеклянными перегородками.

«Мы видели, что наши постояльцы накладывали в тарелки горы разнообразной еды, которую они видели перед собой. При этом, к сожалению, многие из этих тарелок оставались нетронутыми. Возможно, единственный плюс, который мы получили от коронавируса – это сокращение пищевых отходов. Наши гости по-прежнему могут есть, сколько они хотят, но сейчас, когда еду сервируют порциями повара, мы видим, что пищевые отходы сократились на 30-40%», — рассказал изданию генеральный менеджер отеля в Белеке Али Кизилдаг. По его словам, такая же ситуация наблюдается и в других отелях.

Шеф ресторана отеля Гекхан Чиркин также сообщил, что благодаря новой системе раздачи еды сократилось не только количество тарелок на столах, но и объем оставшейся на них после гостей еды.

Президент городского совета по туризму Антальи Реджеп Явуз подчеркнул, что введение антиковидных ограничений позволило снизить риск заражения в ресторанах. Но одним из последствий этих мер стало сокращение количества отходов. «Если отели сравнивают бюджет, который они тратили на закупки еды до пандемии и после ее начала, они видят, что разница составляет 30-40», — подчеркивает эксперт.

В турецкой Анталье с января по октябрь 2021 года отдохнули 8,6 млн туристов из более чем 60 стран. Больше всего гостей приехало из России, Украины и Германии. Направление вышло на первое место по приему иностранных туристов среди всех курортов Средиземноморья.