12 ноября в Госдуму были внесены законопроекты, регламентирующие использование QR-кодов о вакцинации против COVID-19 и перенесенном заболевании в общественных местах, поездах и самолетах.

«Туризм — это чувствительная сфера в отношении к основному фону. Сейчас имеем лишнее тому подтверждение. Объявленная недавно новость о возможном введении с 1 февраля QR-кодов на транспорте еще раз всколыхнула общественность, и мы видим резкое замедление активности со стороны туристов», — сказал Уманский в ходе межрегионального туристического форума "Интурмаркет. Открытый Крым" в четверг.

Он выразил надежду, что туристы продолжат путешествовать на автомобилях. «Надеюсь, такие проблемы как-то компенсируются автомобильным трафиком – внутренний туризм все-таки находится в более выигрышной ситуации относительно выездного. Но, в любом случае, автомобильный транспорт в части турпотока занимает не более 30%, поэтому полной альтернативой он не станет», — констатировал Уманский.

По его словам, сильнее всего туристы беспокоятся по поводу возврата средств в случае введения новых ограничений. «Напомню, что авиакомпаниям разрешено реализовывать авиабилеты по невозвратным тарифам. Гостиницы активно копируют эту модель, хотя это напрямую противоречит законодательству. Многие отели пытаются, особенно в новогодние даты, в период пиковой загрузки, транслировать невозвратные тарифы для туристов. Конечно, многих это беспокоит», — отметил эксперт.

Уманский также сообщил, что глубина продаж туров на межсезонье и зиму в настоящее время скатилась к рекордно низкому показателю. «Если говорить о зиме в целом, то базово мы имеет достаточно высокий спрос. Однако ключевым фактором, влияющим на внутренний туризм и на турпотоки, сейчас являются ограничительные меры. Это не наши старания, это не успехи в продвижении турпродукта, а именно ограничительные меры. И, к сожалению, ввиду их непрогнозируемости, мы вынуждены констатировать низкую активность среди наших туристов, поэтому средняя глубина продаж скатилась к предельно низкому за все годы показателю – сейчас она не превышает двух недель», — сказал он.