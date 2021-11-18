"Москва — самый динамично развивающийся мегаполис мира. Город меняется, и сейчас пришло время для того, чтобы отразить эти изменения на макете. Кроме самого макета обновятся светотехнические шоу, а также материалы, используемые в лекционных программах", — сказал руководитель ведомства Сергей Лёвкин.

Он уточнил, что макет будет закрыт для посетителей с 22 ноября по 6 декабря. Всего в соответствие с существующим архитектурным обликом столицы приведут 300 объектов.

Так, изменения на макете коснутся площади Павелецкого вокзала, реконструируемой набережной у стадиона им. Стрельцова, территории хлебозавода имени Зотова. Также на макете появятся новые ЖК, обновят территорию бывшего завода "Серп и Молот".