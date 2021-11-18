"Из перенесенных туров: 17% туристов перебронировались на российские курорты, 30% перебронировались на альтернативные зарубежные курорты, 50% ожидают открытия стран. Это очень тревожная ситуация, как как деньги зарубежным партнерам туроператоры перевели", — сказал Горин в ходе межрегионального туристического форума "Интурмаркет. Открытый Крым" в четверг.

В связи с этим он призвал к продолжению диалога по возможному переносу сроков туров в страны, которые все еще закрыты для посещения из-за эпидобстановки.

"По открытым странам операторы выполняют обязательства. Из общего долга на 44 млрд рублей эти обязательства выполнены", — отметил представитель РСТ.

Согласно озвученным экспертом данным, в прошлом году количество зарубежных поездок россиян упало на 85%, в этом году наблюдается снижение на 60%.