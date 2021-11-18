"При посадке", — сказал Никонов журналистам в четверг, комментируя решение оперативного штаба о введении с 1 декабря в Хабаровском крае требований о наличии документов о вакцинации или перенесенном COVID-19 для пассажирских авиаперевозок.

Он отметил, что если у пассажира есть вакцинация от коронавирусной инфекции, если он переболел или имеет отрицательный результат ПЦР-теста, то это дает ему право получить QR-код, необходимый для авиаперевозки. "Если у вас медотвод — вы сдаете ПЦР-тест", — уточнил зампред.

Как сообщалось, оперативный штаб в среду принял решение о том, что перелеты внутренними авиалиниями в пределах Хабаровского края с 1 декабря будут возможны только для пассажиров с QR-кодом.

"Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона", — сообщала пресс-служба правительства края.

В начале ноября оперштаб сообщал, что также прорабатывается вопрос о допуске с 1 декабря в терминалы аэропорта Хабаровск только пассажиров с QR-кодом.