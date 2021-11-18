"Нужно разрешить получать электронную визу для открытых уже стран, с которыми есть регулярное международное воздушное сообщение", — сказал Горин в ходе межрегионального туристического форума "Интурмаркет. Открытый Крым" в четверг.

По его оценке, все 52 страны, граждане которых могут оформлять электронные визы в РФ, могут открыть границы только в 2023-2024 годах. Дожидаться этого не стоит, уверен представитель РСТ.

Еще одной проблемой для восстановления въездного туризма Горин назвал введение QR-кодов в российском транспорте: так как иностранные вакцины не признаны, иностранным туристам придется каждые 72 часа сдавать ПЦР-тесты.

Согласно озвученным экспертом данным, в прошлом году количество поездок иностранных туристов в Россию сократилось на 97%, в этом году наблюдается снижение на 95%. Он предложил проработать возможность субсидирования въездного туризма для восстановления отрасли.

В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. Виза позволяет въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия мероприятиях. Срок оформления однократной визы составляет не более 4-х календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении, она действует 60 суток и позволяет находиться в России 16 суток. Виза оформляется на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составляет $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно.