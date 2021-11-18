"Готовность проекта в целом оценивается на 85%. На площадке продолжаются работы по монтажу внешнего обода колеса обозрения, состоящего из 30 спиц и 30 сегментов. На сегодня установлено 20 спиц и 18 сегментов, ведется подготовка к замыканию двух частей наружного кольца", — рассказал Тетерин.

Он отметил, что при строительстве колеса обозрения применяется особая технология сборки наружного обода, при которой элементы монтируются не последовательно друг за другом, а "крест-накрест".

"После установки всех спиц и сегментов с конструкции будут сняты временные поддержки, обеспечивающие ее устойчивость в момент сборки. Следующий этап работ — установка спиц под кабины, подвес самих кабин, их подключение и монтаж иллюминации", — пояснил Тетерин.

В тоже время, по его словам, в многофункциональном комплексе завершается наружная и внутренняя отделка, продолжается благоустройство внутреннего двора и монтаж малых павильонов. "В посадочном вокзале завершены монолитные работы, продолжается возведение внутренних перегородок и подготовка к закрытию теплового контура", — рассказал он.

Тетерин сообщил, что открытие колеса обозрения "Солнце Москвы" запланировано на первую половину 2022 года.