"Все причалы подготовлены к зиме, в частности, проведена очистка и промывка лестничных сходов, гранитного покрытия, ограждений", — сказал Бирюков журналистам в четверг.

Он подчеркнул, что на 17 причалах Северного речного вокзала завершен комплекс мероприятий по подготовке технического оборудования к зимнему периоду, проведена консервация гидротехнических систем, досмотрового оборудования и модулей для пропуска пассажиров на посадку.

"В осенне-зимний период на всех пассажирских причалах будут проводиться уборка и необходимые ремонтные работы", — отметил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков напомнил, что минувшим летом специалисты провели гидротехнические работы по очистке 26 столичных причалов и углублению акваторий еще шести.

"Необходимость таких работ была вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что могло привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок", — добавил он.