"В Крыму за первую неделю ноября (она была объявлена нерабочей в стране — ИФ) отдохнули более 130 тысяч гостей. Это на 33% выше, чем в 2020 году, когда никаких дополнительных ограничений не было", — сказал Волченко в ходе межрегионального туристического форума "Интурмаркет. Открытый Крым" в четверг.

По его словам, сразу после введения новых ограничений перед ноябрьскими праздниками — QR-кодов для заселения в гостиницы — наблюдался "отток бронирований", но потом спрос восстановился.

Как сообщалось, с января по октябрь Крым посетили 8,7 млн туристов — на 25% больше аналогичного периода 2019 года. Это рекордный показатель для постсоветского периода.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Пожилых обязали самоизолироваться. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения этих предприятий, в том числе для заселения в гостиницы.

Международная туристическая выставка "Интурмаркет" и ежегодный форум "Открытый Крым" объединены впервые. Мероприятия проходят в режиме онлайн.