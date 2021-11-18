"На наш взгляд, должна быть поддержка всех "зеленых" инициатив. Условно, переход на более "зеленое" топливо каким-то образом должен быть поддержан со стороны государства, с точки зрения, может быть, каких-то налоговых льгот", — сказал Чиханчин на сессии в рамках "Транспортной недели 2021".

Пока нет общего механизма и "понимания подсчетов и поддержки всего этого "зеленого" перехода", добавил он.

"Сейчас деньги все обычные банковские — конечно, хотелось бы, чтобы коллеги уделяли больше внимания зеленому финансированию. Я знаю, что и Сбербанк, и ВТБ, и ВЭБ достаточно активно смотрят на это направление, мы с ними общаемся", — сказал Чиханчин.