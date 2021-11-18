В постановлении правительства республики, в частности, говорится, что будет запрещена продажа билетов на автовокзалах и автостанциях на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегиональных) без предъявления QR-кода о вакцинации или документа о противопоказаниях к прививке на каждого пассажира старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что с 22 ноября проезд в общественном транспорте Татарстана будет возможен только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или кода о медицинском отводе от вакцинации.

Ограничения будут касаться общественного транспорта, осуществляющего автобусные перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Такси это касаться не будет.

Проверять QR-код будет кондуктор во время продажи билета, а не на улице, как предполагалось ранее. Тех пассажиров, у кого нет сертификата, будут высаживать.

С 22 ноября у татарстанцев старше 60 лет, у которых нет QR-кода, заблокируют транспортные карты. Соответственно у имеющих сертификаты о вакцинации или противопоказания к прививке работа транспортных карт приостанавливаться не будет. Минздравом республики разрабатывается QR-код о наличии медотвода.

Действие транспортной карты будет продлено после снятия всех ограничений.