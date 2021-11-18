Ранее сообщалось, что с 22 ноября проезд в общественном транспорте Татарстана будет возможен только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или кода о медицинском отводе от вакцинации.
Ограничения будут касаться общественного транспорта, осуществляющего автобусные перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Такси это касаться не будет.
Проверять QR-код будет кондуктор во время продажи билета, а не на улице, как предполагалось ранее. Тех пассажиров, у кого нет сертификата, будут высаживать.
С 22 ноября у татарстанцев старше 60 лет, у которых нет QR-кода, заблокируют транспортные карты. Соответственно у имеющих сертификаты о вакцинации или противопоказания к прививке работа транспортных карт приостанавливаться не будет. Минздравом республики разрабатывается QR-код о наличии медотвода.
Действие транспортной карты будет продлено после снятия всех ограничений.