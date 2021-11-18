"В апреле мы запустили скорый пригородный поезд по маршруту Уфа-Кумертау ("Южный экспресс" — ИФ). В январе запустим аналогичный поезд уже в западном направлении — до Приютово. Договорились, что РЖД приобретут для этого новый современный электропоезд "Ласточка"", — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, речь идет о курсировании двух пар пригородных поездов сообщением Шакша-Раевка. Планируемое время в пути — 1 час 57 минут. В дальнейшем планируется продление маршрута до станции Приютово (время в пути — 2 часа 45 минут).

Кроме того, добавил Назаров, "мы еще раз обсудили с Белозеровым наш проект строительства в Зауралье железнодорожной ветки Сибай-Подольск-Сара".

"Она пройдет по Баймакскому и Хайбуллинскому районам республики и обеспечит связь месторождений цветных металлов и перерабатывающих предприятий Сибая и Бурибая. Также дорога обеспечит прямую связь восточных районов Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азией, Китаем, районами Нижней Волги и Кавказа в обход загруженного Челябинского железнодорожного узла. Сейчас мы готовим технико-экономическое обоснование проекта. Договорились, что по итогам этой работы определим роль РЖД в этом проекте", — написал премьер-министр.

По данным РЖД, стоимость строительства железной дороги Сибай-Сара в Зауралье протяженностью 183 км предварительно оценивалось в 34,4 млрд рублей. Финансово-экономическая модель проекта предполагает заключение концессионного соглашения с РЖД с привлечением федеральных средств.

По словам Назарова, стороны также обсуждали второй этап реконструкции Уфимского железнодорожного вокзала.

"Он (Белозеров на встрече — ИФ) подтвердил, что за 2 года они отремонтируют вторую и третью пассажирские платформы и удлинят пешеходный тоннель. К работам приступят в следующем году. Также коллеги из РЖД пообещали рассмотреть возможность финансирования работ по благоустройству привокзальной площади и перрона на станции Янаул. Сейчас они строят там новый пешеходный мост, который соединит две части города", — отметил Назаров.

"Южный экспресс" начал курсировать по маршруту Уфа-Кумертау со 2 апреля 2021 года. Для перевозок пассажиров задействован новый подвижной состав — рельсовый автобус серии РА3 "Орлан". В сентябре маршрут "Южного экспресса" был продлен до Оренбурга. Время в пути — 6 часов 6 минут. Остановки в пути следования: Дема, Карламан, Стерлитамак, Салават, Мелеуз и Кумертау.

Проект "Восточный экспресс" сообщением Уфа-Белорецк с ориентировочным временем в пути 3 часа 31 минута будет запущен в 2022-2023 годах. Обслуживание маршрута предполагается электропоездом "Ласточка" ЭС-1П.