"Сокращается ли в этом случае для кого-то поток посетителей — сильно зависит от политики региона: как они это делают, как вводят и как реализуют", — подчеркнул министр.

"У большинства предприятий все-таки достаточно прагматичный подход, если рассматривать имеющиеся альтернативы: понятно, что лучше какое-то время поработать по QR-коду, чем какое-то время не работать вообще из-за ограничений", — добавил Мантуров.

По его словам, сетевые компании чувствуют себя более уверенно. "Если это индивидуальные предприниматели, то, согласен, им тяжелее, но правильно будет, если региональное и федеральное правительство, конечно, будет занимать проактивную позицию по их поддержке", — отметил Мантуров, пояснив, что речь может идти о мерах по поддержке предприятий МСП в виде кредитов и других.

"Напомню, в прошлом году МСП выделялись средства, и в том числе кредиты, которые потом списывались", — сказал он.

Правительство РФ в конце прошлой недели внесло в Государственную Думу два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России. Один из них предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8), согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание (второй законопроект касается аналогичных требований на транспорте).

Предполагается, что норма будет действовать до 1 июня 2022 года.

При этом Госдума призвала не торопиться с утверждением инициативы правительства по обязательным QR-кодам на транспорте и в общественных местах. "Мы не торопимся, мы хотим его (законопроект — ИФ) детально отработать, изучить, послушать мнение общественности и будем уже выходить на первое чтение", — говорил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Комитет планирует обсудить законопроекты 14 декабря с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.