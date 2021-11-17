Глава Роспотребнадзора отметила, что QR-коды вводят для посещения больших кинотеатров, театров, музеев, торгово-развлекательных центров с зонами общественного питания и кинотеатрами. "То есть те услуги, которые не жизненно необходимы, а которые дополнительно дают определенное удовольствие", — пояснила она.

"Здесь проконтролировать степень контактов невозможно. Вы прекрасно понимаете, что проконтролировать масочный режим в системе общепита — это и не предписывается, носить маску во время приема пищи — это невозможно, такого нет. Но посещение общепита ведь не является обязательной услугой", — сказала Попова.

По ее словам, "там, где не ущемляются права человека, там и вводятся QR-коды, чтобы контакт людей друг с другом не привел к дополнительным заражениям, тяжелым случаям и смертям".