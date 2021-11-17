"В ночь с 17 на 18 ноября произойдет максимум активности метеорного потока Леониды, ожидается около 15 метеоров в час в зените", — говорится в сообщении.

"Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) на восточном горизонте при ясной погоде, когда созвездие Лев поднимается высоко над горизонтом", — добавили в госкорпорации.

Леониды — самый известный метеорный поток в истории. Первое историческое сообщение о нем сделал Евтихий Александрийский в 901 году. Свое название они получили от созвездия Льва.

Последний раз поток можно было наблюдать в 2001 году. В следующий раз комета Темпеля-Туттля, источник метеоров, сблизится с солнцем в 2031 году.