"S7 Airlines начнет выполнять полетную программу в Узбекистан, Фергану, с 7 декабря 2021 года (...) Программа сформирована до конца осенне-зимнего периода — до 22 марта 2022 года", — сообщает пресс-служба ПАО "Международный аэропорт Волгоград".

Полеты будут осуществляться раз в неделю, по вторникам. Вылет запланирован на 06:25, прилет обратно в Волгоград — в 15:10. Время в пути в одном направлении составляет 3 часа 35 минут.

Авиаперевозки пассажиров будут осуществляться на Airbus A320 вместимостью 174 кресла.

S7 основана супругами Филевыми, является крупнейшей в РФ частной авиационной группой Авиакомпания базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево".

ПАО "Международный аэропорт Волгоград" находится под управлением "Новапорта". Аэровокзальный комплекс состоит из терминалов внутренних и международных линий (720 человек и 280 человек в час соответственно), грузового терминала, гостиницы и ряда других объектов. Взлетно-посадочная полоса имеет длину 2,8 тыс. м и ширину 45 м.