Полеты будут осуществляться раз в неделю, по вторникам. Вылет запланирован на 06:25, прилет обратно в Волгоград — в 15:10. Время в пути в одном направлении составляет 3 часа 35 минут.
Авиаперевозки пассажиров будут осуществляться на Airbus A320 вместимостью 174 кресла.
S7 основана супругами Филевыми, является крупнейшей в РФ частной авиационной группой Авиакомпания базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево".
ПАО "Международный аэропорт Волгоград" находится под управлением "Новапорта". Аэровокзальный комплекс состоит из терминалов внутренних и международных линий (720 человек и 280 человек в час соответственно), грузового терминала, гостиницы и ряда других объектов. Взлетно-посадочная полоса имеет длину 2,8 тыс. м и ширину 45 м.