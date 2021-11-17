Сезон на ГК "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро" на горе Айкуайвенчорр открылся в среду, сообщается в группе ГК в соцсетях.

Второй кировский ГК "Кукисвумчорр" начал принимать горнолыжников и сноубордистов на одноименной горе 15 ноября.

Кроме того, в среду на вершине горы Айкуайвенчорр открылся панорамный ресторан ООО "Тирвас" (принадлежит АО "Апатит").

Как сообщалось, в августе текущего года заместитель директора Кировского филиала АО "Апатит" Сергей Свинин анонсировал открытие панорамного ресторана на вершине горы Айкуайвенчорр на начало нового горнолыжного сезона.

Ранее генеральный директор ООО "Тирвас" Герман Симаков сообщал, что общий объем инвестиций в создание панорамного ресторана на горной вершине составляет более 400 млн рублей.

Горнолыжный сезон в Хибинах начинается в конце ноября — начале декабря и завершается в мае. В 2020 году из-за пандемии ГК "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр" были вынуждены закрыться в конце марта.

Для увеличения продолжительности горнолыжного сезона в Хибинах внедрена система искусственного оснежения.

По данным администрации Кировска, основанным на big data "Сбербанка", в 2020 году турпоток в Хибины составил 146 тыс. человек (турпоток всей Мурманской области в 2020 году составил 350 тыс. человек — ИФ), что вдвое превышает показатели 2019 года.