Отмечается, что впервые в истории отечественного вагоностроения на двухэтажном пассажирском вагоне локомотивной тяги применена тележка с пневмоподвешиванием, обеспечивающая поезду более плавный ход. Сообщается также, что каждое купе оборудовано панелью для регулирования температуры и индивидуальными сейфами, в вагонах предусмотрены душевая кабина, беспроводные зарядки для мобильных телефонов, детское купе.
"Уверен, что замена вагонов на двухэтажные, во-первых, удовлетворит повышенный спрос пассажиров нашего региона на поездки в Москву, во-вторых, позволит им с удовольствием провести время в пути следования", — приводятся в сообщении слова заместителя начальника ЮУЖД по Оренбургскому территориальному управлению Андрея Киссельмана.
Как сообщалось, "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" ОАО "РЖД") планировала до конца года запустить двухэтажный поезд из Москвы в Оренбург, в начале 2022 года — в Ульяновск и Йошкар-Олу.