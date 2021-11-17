Презентация инновационного двухэтажного подвижного состава состоялась на железнодорожном вокзале Оренбурга. Вагоны нового поколения имеют измененный габарит кузова, благодаря которому расстояние от вторых полок до потолка увеличилось более чем на 20 см, выше стал проход по коридору второго этажа.

Отмечается, что впервые в истории отечественного вагоностроения на двухэтажном пассажирском вагоне локомотивной тяги применена тележка с пневмоподвешиванием, обеспечивающая поезду более плавный ход. Сообщается также, что каждое купе оборудовано панелью для регулирования температуры и индивидуальными сейфами, в вагонах предусмотрены душевая кабина, беспроводные зарядки для мобильных телефонов, детское купе.

"Уверен, что замена вагонов на двухэтажные, во-первых, удовлетворит повышенный спрос пассажиров нашего региона на поездки в Москву, во-вторых, позволит им с удовольствием провести время в пути следования", — приводятся в сообщении слова заместителя начальника ЮУЖД по Оренбургскому территориальному управлению Андрея Киссельмана.

Как сообщалось, "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" ОАО "РЖД") планировала до конца года запустить двухэтажный поезд из Москвы в Оренбург, в начале 2022 года — в Ульяновск и Йошкар-Олу.