"Фрагменты вымершего животного сотрудники таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска Забайкальск обнаружили в сентябре 2019 года в тайнике автомобиля гражданина России, который следовал в КНР. По решению суда дериваты были конфискованы, далее было принято решение о передаче их в краеведческий музей Забайкальского края", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тайнике под пассажирским сиденьем таможенники помимо фрагментов бивней мамонта обнаружили 233 рога сайгака. Были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.258.1 (незаконная охота) и ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). По факту контрабанды частей бивней мамонта возбуждено дело об административном правонарушении.