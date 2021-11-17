Начальная (максимальная) цена контракта составляет 146 млн рублей. Заявки от участников принимаются до 26 ноября, итоги тендера подведут 3 декабря.

Согласно технической части, аэропорт рассматривает возможность реконструкции или демонтажа существующего комплекса аэровокзала (терминал А) с созданием нового здания (терминала В, под международные воздушные линии) и еще одного терминала С (VIP и бизнес-обслуживание международных и внутренних воздушных линий). Работы по строительству аэровокзального комплекса намечены на 2022-2025 годы.

Терминал А должен быть рассчитан на годовой объем перевозок до 700 тыс. пассажиров в год (прилет и вылет — 508 пассажиров в час), терминал В создается с расчетом на обслуживание 100 пассажиров в час. Оба должны быть рассчитаны на прием Boeing 737-800, А320, А321 с их средней загрузкой 85%. Площади объектов не указаны.

В рамках проекта предполагается создать единый вестибюль для терминалов международных и внутренних воздушных линий. В технической документации также фигурирует строительство заправки для электромобилей.

Предполагается, что во время строительных работ аэропорт будет работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что "Аэропорт Горно-Алтайска" в 2020 году провел тендер на проектирование реконструкции аэровокзального комплекса. Тогда речь шла о проектировании пристройки площадью 2,18 тыс. кв. метров к терминалу А (на данный момент его площадь — 1,9 тыс. кв. метров), а также пристройки площадью 489 кв. метров к терминалу Б такой же площади. Согласно сайту госзакупок, победителем этого тендера стало ООО АКБ "Инновация".

С 2017 года владельцами АО "Аэропорт Горно-Алтайск" являются АФК "Система" и ООО "СБК Баланс" (через ООО "Сбербанк Капитал" принадлежит Сбербанку), им принадлежит 60% и 40% соответственно. В 2020 году аэропорт Горно-Алтайска обслужил рекордные 148,37 тыс. пассажиров (в 2019 году — 102,34 тыс. человек).

Аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2,3 тыс. метров, может принимать Boeing 737 всех модификаций, А-319, А-320, Ту-204.