Как сообщается на сайте авиаперевозчика, рейсы будут выполняться один раз в неделю. Вылет из Ростова-на-Дону — в 11:25, посадка в Тель-Авиве — в 13:35, вылет в обратном направлении — в 15:25, прибытие в Ростов-на-Дону — в 19:25.

Как сообщалось, "Азимут" приостановил рейсы в Тель-Авив 19 марта 2020 года в связи с введением правительством Израиля домашнего карантина.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году авиакомпания перевезла 1,22 млн человек (снижение на 2% относительно 2019 года), став по этому показателю 11-й в РФ. В 2021 году она планирует увеличить пассажиропоток до 1,9 млн человек.

На конец 2019 года по 37,5% в уставном капитале "Азимута" принадлежали АО "Компания Юнокс" (связана с совладельцем аэропорта "Внуково" Виталием Ванцевым) и ООО "АТ" (структура главы совета директоров "Азимута" Павла Удода), 25% — подконтрольному правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".