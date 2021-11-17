«Экологически чистый транспорт – электромобили – появился в горах Сочи. Легкие электромашины обеспечат регулярное сообщение с остановками по требованию вдоль Роза Долины до Этнопарка «Моя Россия», — рассказали в пресс-службе.

Фото: Роза Хутор

В настоящий момент передвигаться по территории курорта можно на четырех восьмиместных электромобилях и двух гольф-карах. «На электромобиле также можно добраться от центральной площади «Роза Хутор» и Ратуши до этнографического комплекса «Моя Россия». Машины оборудованы специальными держателями для лыж и сноубордов и будут курсировать круглый год. Спустившимся на подъемнике любителям катания больше не придется идти пешком до своей машины или гостиницы в тяжелых лыжных ботинках, — пояснил организатор перевозок, руководитель компании «Святэко» Сергей Шашков.

Помимо трансферов, на электромобилях организованы часовые экскурсии по курорту «Роза Хутор». В следующем году организаторы планируют расширить список экскурсионных маршрутов и парк электромобилей. Туристы смогут проехать от Горной Олимпийской деревни до «Роза Вейк парка» на высоте более 1000 метров над уровнем моря.

Фото: Роза Хутор

«Внедряя электротранспортные решения в нашу практику, мы в первую очередь повышаем комфорт для гостей курорта. Люди наслаждаются прогулкой по Роза Долине, находя здесь уникальную атмосферу и любопытные архитектурные решения в окружении впечатляющих горных ландшафтов. Регулярное сообщение и комфорт помогут туристам сэкономить время и получить максимум позитивных впечатлений от поездки», — отметил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Он добавил, что использование экологически чистого транспорта является частью стратегии устойчивого развития курорта, которая реализуется на "Роза Хутор" с 2018 года. Так, летом 2021 года здесь появилась первая электрозаправочная станция в Сочи.

«В отличие от машин с двигателями внутреннего сгорания, электромобили являются экологически чистым средством передвижения, весьма удобным для решения локальных транспортных задач на рекреационной территории. Такой подход к организации логистики на территории горных курортов можно встретить, например, в Швейцарии. Для организации трансферов на «Роза Хутор» используются современные электромобили на специальных литиевых аккумуляторах, срок службы которых составляет более 20 лет», — подчеркивает Сергей Шашков.