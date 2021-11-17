"Субсидии предоставляются на возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от осуществления в текущем году региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети", — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Булушева.

Так, в следующем году авиакомпании получат субсидии на авиаперелеты по 17 направлениям. Ожидается, что 9 направлений софинансирует Башкирия в размере 30,5%, столько же выделят другие регионы (Волгоград, Екатеринбург, Киров, Ростов-на-Дону, Красноярск, Челябинск, Пермь, Омск, Воронеж), два направления Башкирия софинансирует на 61% (остальное — Краснодар, Самара), шесть направлений будут софинансироваться из бюджетов других регионов (Махачкала, Надым, Ноябрьск, Салехард, Ханты-Мансийск, Новосибирск).

Планируется, что субсидируемые авиаперелеты будут выполнять семь перевозчиков: "Азимут", Utair, Red Wings, S7 Airlines, "РусЛайн", "ИрАэро", "Ямал".

Аэропорт Уфы обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс состоит из двух терминалов: внутренних авиалиний с пропускной способностью 600 человек в час и международных авиалиний на 800 человек в час. Владельцем 100% акций является Башкирия.