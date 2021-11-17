«Мы должны понимать, что если в авиации это будет введено на стадии приобретения билета, то отрасль потеряет колоссальные суммы, потому что кратно снизится раннее бронирование. Мы это обсуждали с комитетом Госдумы по туризму, и экспертное сообщество подтвердило, что у нас граждане заранее бронируют свой отпуск, в том числе на летний период. То есть мы против, чтобы требовали код при покупке билета», — сказал он журналистам в среду.

Он подчеркнул, что введение требования QR-кода на стадии покупки билета поставит отечественные авиакомпании в неравное положение по отношению к иностранным перевозчикам. «Иностранные системы бронирования не будут проводить авторизацию через портал госуслуг, а, следовательно, мы будем в разных условиях работать. Потому что российские авиакомпании будут требовать авторизоваться через госуслуги, загрузить сертификат. То есть, все будут в разных условиях, а это не правильно», — сказал эксперт.

По его словам, чтобы поставить авиапассажиров в равные условия, нужно установить срок загрузки сертификата за несколько часов до полета и требовать его предъявления на гейте. «Не на стадии регистрации, сдачи багажа – потому что кто-то онлайн зарегистрировался, кто-то летит без багажа – а на гейте. Чтобы все были в равных условиях», — добавил Зотов.

Говоря о железнодорожном транспорте, он отметил, что не совсем понятно, кто будет проверять коды на станциях, где поезд останавливается на 2-3 минуты, а заходит несколько пассажиров. «Можно требовать код при приобретении билета, но невозможно перепроверить, тот ли код был загружен. Мы знаем, что в ресторанах Франции многие ходили по QR-коду Макрона и потом об этом рассказывали. Здесь такая же история – любой код можно будет загрузить, и тогда непонятен смысл этих мер, если система будет так легко подвергаться ошибкам или отсутствию верификации. Поэтому мы просим, чтобы эти пункты были организованы на железнодорожных вокзалах при выходе на платформу. Но никак не при посадке в поезд, потому что это невозможно сделать», — отметил он.

Эксперт в целом выступает против введения QR-кодов на транспорте. «Существует много менее затратных механизмов, чтобы увеличить количество вакцинированных граждан. Кроме того, такие меры не логичны, потому что огромное количество людей, не сопоставимое с авиацией, перемещается в общественном транспорте, где большая вероятность подхватить вирус. Странно, когда мы вводим в авиации и не вводим в общественном транспорте и такси», — добавил Зотов.

По его словам, Общественная палата обратилась в оперштаб с просьбой разработать единый подход к введению подобных мер. «Чтобы регионы не плодили хаос, а действовали на основании единой методики принятия решений на объектах транспорта. И важно, чтобы эти решения были согласованы с экспертным сообществом, с общественностью, а также были учтены бюджетные риски», — сказал он.

Зотов также сообщил, что по поручению Госдумы на площадке Общественной палаты до 30 ноября пройдет обсуждение введения QR-кодов на транспорте.