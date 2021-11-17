"16 ноября в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме, расположенном в одном из коттеджных поселков Домодедовского городского округа обнаружено тело мужчины без признаков жизни, а также в бессознательном состоянии его супруга и двое детей 5 лет", — сказала Врадий в среду журналистам.

По ее словам, один из малолетних, придя в себя, сообщил врачам, что накануне семья вернулась из Египта, где проявились первые признаки недомогания у ребенка в виде рвоты, а впоследствии и у остальных членов семьи.

"На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, производится осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются продукты питания и напитки, планируется назначения ряда экспертиз", — сказала представитель следствия.