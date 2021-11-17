"Она должны быть готова к февралю, это срок подачи в Верховный суд. Конечно, принято решение, что мы подаем. Но пока мы еще не получили решение суда (апелляционного — ИФ) на бумаге, оно не выдано. Время у нас есть", — сказала директор музея Татьяна Умрихина.

Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море". После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось.

26 октября суд постановил передать коллекцию Украине. Музеи Крыма и власти региона назвали решение апелляционного суда политизированным, подтвердив намерение обратиться с кассацией в Верховный суд Нидерландов.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов — намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.