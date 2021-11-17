"Подрядчик организует работу на маршрутах согласно контракту жизненного цикла по обеспечению регулярных речных перевозок. В контракт входит не только поставка и сборка судов и причалов, но и их круглосуточное содержание, ремонт, зарядка и уборка судов", — привели слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что также подрядчик будет нанимать капитанов судов и платить им заработную плату.

К выполнению обязательств будут предъявлять ряд требований, в их числе — круглосуточное обслуживание судов, создание причальной инфраструктуры со станциями электрозарядки, поставка электрических судов российского производства.

Конкурс на выбор подрядчика пройдет 17 ноября.

Ожидается, что летом 2022 года новые водные маршруты в Москве будут обслуживать девять судов. Полностью пассажирский флот столицы укомплектуют к 2024 году, в его состав войдет 21 судно.

На маршрутах собираются открыть 23 причала и два пункта базирования флота для ночного его размещения и ремонта.

Электрический водный транспорт будет работать в Москве круглогодично.