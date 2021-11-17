Он добавил, что также подрядчик будет нанимать капитанов судов и платить им заработную плату.
К выполнению обязательств будут предъявлять ряд требований, в их числе — круглосуточное обслуживание судов, создание причальной инфраструктуры со станциями электрозарядки, поставка электрических судов российского производства.
Конкурс на выбор подрядчика пройдет 17 ноября.
Ожидается, что летом 2022 года новые водные маршруты в Москве будут обслуживать девять судов. Полностью пассажирский флот столицы укомплектуют к 2024 году, в его состав войдет 21 судно.
На маршрутах собираются открыть 23 причала и два пункта базирования флота для ночного его размещения и ремонта.
Электрический водный транспорт будет работать в Москве круглогодично.