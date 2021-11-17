«Sentido Palm Royale Soma Bay Resort 5* — седьмой отель в Египте, где открылся клуб Coral Travel. У гостиницы большая, зеленая территория и оригинальная структура пляжей – зоны для для активных водных видов спорта и спокойного отдыха разделены небольшим парком. Отель славится своей кухней – готовят для гостей приглашенные шеф-повара из Греции, Ливана, Турции, Италии и стран Азии. Мини-клуб напоминает иллюстрацию к сказке – здание расположено в низине, своего рода мини-каньоне, покрытом плотным зеленым ковром», — рассказали в пресс-службе компании.

Там пояснили, что по концепции Sun Family Club работают детские клубы в отелях Caribbean World Resort Soma Bay 5* и Seagull Beach Resort & Club 4* в Хургаде. Кроме того, бренд представлен в четырех отелях популярной сети OTI Hotels&Resorts: Otium Family Amphoras Beach Resort 5*, Otium Inn Amphoras Aqua Resort 4* и Otium Park Amphoras Blu Resort 4* в Шарм-эль-Шейхе, а также Otium Pyramisa Beach Resort 5* в Хургаде.

В планах туроператора – дальнейшее расширение списка отелей с детскими клубами в Хургаде и в Шарм-эль-Шейхе

Сеть детских клубов Sun Family Club началась с 18 турецких гостиниц. За 12 лет работы клубов в 13 странах в них провели время более миллиона детей. В штате Sun Family Club – более 350 педагогов, прошедших серьезный отбор и профессиональное обучение.