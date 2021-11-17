"Сегодня подписано соглашение между правительством Москвы и правительством Ростовской области о сотрудничестве в области транспорта. В первую очередь, соглашение касается самой современной не только в России, но и в мире билетной системы карты "Тройка", — сказал заммэра.

Он отметил, что "Тройка" уже работает не только в Москве, но на территории Московской и Тульской областях, Пермском крае и других местах. Выбранное Ростовской областью решение позволит взять уже работающую со всей инфраструктурой систему, что позволит сэкономить деньги и направить их на приобретение подвижного состава общественного транспорта.

"Пассажиры получат возможность положить 50 рублей на карту "Тройка" в Москве, приехать в любой город Ростовской области и без проблем воспользоваться разными видами городского транспорта, не приобретая билет в кассе", — подчеркнул Ликсутов.

Как отмечается в телеграм-канале департамента транспорта, "Тройка" будет тестироваться ещё в нескольких городах Ростовской области: Новочеркасск, Шахты, Азов и Волгодонск.