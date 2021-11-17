Теперь для посещения научно-познавательного комплекса "Нарым" и других помещений национального парка при себе необходимо иметь паспорт и один из следующих документов: действующий QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев). Также можно будет показать оригинал сертификата о прививке на бумажном носителе или справки о перенесенном не более полугода назад коронавирусе.

Также туристов просят соблюдать в помещениях масочный режим и социальную дистанцию.

Как сообщалось, с 15 ноября в крае расширилась система предоставления QR-кодов. Теперь без сертификата о прививке или справки о перенесенной болезни нельзя зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины). Также с 15 ноября без этих документов нельзя посещать выставки и конгрессные мероприятия.

Кроме того, QR-код о прививке или справку о перенесенном коронавирусе необходимо предоставлять при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги.

Такие же ограничения действуют при входе в бассейны, фитнес-центры, спортивные залы и другие объекты для оказания услуг населению по занятию физической культурой и спортом.

Власти региона продлили на неопределенный срок до улучшения эпидемиологической обстановки систему QR-кодов, введенную в крае для снижения заболеваемости COVID-19.