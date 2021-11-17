"Проведение экскурсий для граждан старшего поколения будет проходить с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, наличием QR-кода или справки о вакцинации от коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Экскурсии проводятся по историческим, природным, архитектурным и религиозным достопримечательностям. С начала года их посетили порядка 37 тыс. пенсионеров-участников проекта "Активное долголетие".

Наибольшей популярностью пользуются маршруты в Коломну, Истру, Сергиево-Посадский и Одинцовский округа, а также в Серпухов. Участники проекта активно ездят в Дмитровский, Рузский и Раменский округа, Клин и Мытищи.

Выезды были отменены с 28 октября в связи с постановлением губернатора Московской области о введении нерабочих дней в регионе.