"Этим летом благодаря пилоту отдохнуть в других регионах России по доступным ценам смогли около 600 студентов. В программе участвовал 21 вуз, для ребят было разработано 170 экскурсий, мероприятий и различных культурно-познавательных туристических программ", — сказал Чернышенко, слова которого приводятся на сайте правительства в среду.

"Сейчас идёт работа по созданию программы на следующий год. Планируется внедрить в турмаршруты образовательные компоненты. Всего принять участие в программе студенческого туризма в 2022 году планируют около 150 вузов", — отметил он.

Пилотный этап программы студенческого туризма был реализован министерством науки и высшего образования с 15 июля по 25 августа 2021 года. В сообщении говорится, что программой были предусмотрены два варианта путешествий: групповой формат, когда поездку оплачивал направляющий вуз, и самостоятельный — за собственные средства обучающегося.

В правительстве добавили, что по итогам пилотного проекта было принято решение о продлении и масштабировании программы на 2022 год.

Кроме того, Чернышенко добавил, что кабинетом министров по поручению президента также создаётся сеть кампусов мирового уровня, выделяется финансирование на капитальный ремонт и реконструкцию общежитий и студгородков.

"Благодаря этому мы не только повышаем комфорт обучения и стимулируем ребят заниматься наукой, но и создаём ещё больше вариантов размещения для студентов-туристов. Рассчитываю, что на этом форуме ребята сформируют список своих конкретных предложений и пожеланий по совершенствованию программы путешествий, предложат дополнительные и более интересные туристические маршруты. Мы обязательно учтём это при разработке финального варианта программы", — добавил вице-премьер.

В среду в Москве на площадке Российского университета дружбы народов стартовал всероссийский форум "Студтуризм-2022", он продлится до 20 ноября. Его основная тема — разработка предложений в программу студенческого туризма на следующий год.

Участниками форума стали более 100 студентов 30 российских вузов. Для них запланировано проведение лекций и мастер-классов, а также выездные мероприятия.