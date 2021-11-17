"Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что региональному Минздраву поручено проработать запуск поезда "Здоровье" для вакцинации жителей отдаленных поселков.

Отмечается также, что контроль за соблюдением ограничительных мер в крае будет усилен.

"С 18 ноября количество сотрудников органов исполнительной власти, уполномоченных составлять протоколы административных правонарушений, возрастет в несколько раз", — говорится в пресс-релизе.

Введение QR-кодов вызвало очереди в прививочные пункты и МФЦ, где начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании с QR-кодом. Планируется в ближайшее время к этой работе привлечь и учреждения соцзащиты. Количество пунктов вакцинации также будет увеличено.

"В 30 школах Хабаровска и десяти школах Комсомольска-на-Амуре будут организованы пункты вакцинации в медицинских кабинетах по субботам. Принято решение о круглосуточном режиме работы пунктов вакцинации в КДЦ "Вивея" и городской больнице имени М.И. Шевчук в Комсомольске-на-Амуре", — информирует пресс-служба.

Как сообщалось, в Хабаровском крае вводится обязательная вакцинация для людей старше 60 лет и вахтовых рабочих.

В регионе развернуто 2 тыс. 567 коек для лечения пациентов с коронавирусом, свободно 272 койки. Всего зарегистрировано более 102 тыс. случаев COVID-19. Выздоровели 90 545 человек, скончались 972.

Первым компонентом вакцины привито 436 тысяч жителей края. Полностью завершили вакцинацию 383 тысячи, прошли ревакцинацию только 32 тысячи человек. Коллективный иммунитет к COVID-19 будет достигнут при вакцинации 1 млн жителей.

С 1 ноября в Хабаровском крае заработала система QR-кодов, сначала их нужно было предъявлять только при посещении кинотеатров, театров, домов культуры, в цирке.

С 13 ноября введены коды не только в общепите, но и в хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах, банях, фитнес-центрах, бассейнах. Их начали требовать при входе в торговые центры, где есть супермаркеты, а также в крытых рынках и в гипермаркетах строительных товаров. Также с 13 ноября нужен QR-код для поездки на междугороднем общественном транспорте.

С 1 декабря QR-коды понадобятся сотрудникам и посетителям органов исполнительной власти и муниципалитетов.