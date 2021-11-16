"Три музея откроют в рамках историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", который реализует фонд. Они будут в исторических зданиях бывшего Императорского имения "Ильинское-Усово": Родильном приюте, лазарете в с. Ильинском и школе в Усово", — говорится в сообщении.

Вице-губернатор приняла участие в торжественном собрании по случаю юбилея, которое прошло в историческом здании — Дворце Московского генерал-губернатора.

При поддержке фонда в Одинцовском городском округе и Красногорске создают музеи охраны материнства и младенчества, музей школы и детства, музей Российского Общества Красного Креста и Августейших владельцев "Ильинское-Усово". В усадьбе Осташёво в Волоколамском городском округе появится музей, посвященный Великокняжеской семье Константиновичей.