"Сбербанк одобрил кредитную поддержку проекта "Коприно Плаза" в Рыбинском районе Ярославской области. Кредит будет предоставлен на сумму 750 млн рублей по льготной ставке 3,99%, субсидируемой в рамках программы Ростуризма. Средства инвестора составят 132,6 млн рублей", — сообщает пресс-служба туристического ведомства.

Как уточняется в сообщении, отель 4* на 127 номеров будет возведен на берегу реки Треновка в 2023 году. Управляет проектом компания "Васта Дискавери", ее основатель – председатель совета директоров курорта "Роза Хутор" и инвестор многих других проектов в сфере туризма Сергей Бачин.

По его словам, консолидация усилий государства, банковских институтов и инвесторов помогает более эффективно решать задача создания новых объектов для размещения туристов. "Сейчас курорт "Ярославское взморье" принимает в год более 100 тысяч туристов, наша задача – увеличить этот показатель на 40-50%. При поддержке Сбербанка и Ростуризма эта цель достижима уже через полтора-два года", — отметил Бачин.

Как пояснили в Ростуризме, в утвержденном перечне проектов, которые получат кредиты по льготной ставке, сейчас 38 объектов с общим объемом инвестиций около 200 млрд рублей. 140 млрд рублей из этой суммы будут представлять собой банковские льготные кредиты. Правительство до 2024 года направит на реализацию этой меры до 19 млрд рублей.

В ведомстве подчеркнули, что масштабные вложения дадут возможность уже в первые три года реализации программы льготного кредитования построить новые современные отели общей емкостью около 14 тысяч номеров различных категорий.