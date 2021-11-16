"Мы поддерживаем меры по обеспечению общественного здравоохранения, но нам также нужна помощь. Давайте не будем забывать, что за последние 20 месяцев предприятия общественного питания закрывали по меньшей мере девять раз. Потерянные деньги никогда не будут возвращены, поэтому очевидно, что нам нужно серьезно поговорить", — цитирует AP слова главы ассоциации малого бизнеса Греции Йорго Кавафаса.

Также он сказал, что малый бизнес добивается от правительства налоговых льгот и субсидий для уплаты арендных платежей.

Между тем, участники протестов в городе Салоники установили пустой гроб у правительственного здания. Столкновения вспыхнули на митинге в центре Афин, когда полиция остановила демонстрантов, блокирующих движение возле резиденции премьер-министра.

За последние шесть месяцев в Греции отмечается самая высокая заболеваемость COVID-19 и смертность от него за все время пандемии в этой стране. Правительство снова ввело некоторые ограничения в отношении примерно трети населения, которая еще не вакцинирована.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Греции было диагностировано свыше 847 тыс. заражений COVID-19, более 16,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.