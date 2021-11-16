"Там большое будет развитие. Морская часть (проекта — ИФ) закончена. Планируется привлечение частных инвестиций на большой комплекс — это гостиничный комплекс, комплекс жилья. Будет морской порт с таможней, ну и дальше вокруг него будет развиваться жилая и гостиничная инфраструктура. Там большой проект, я думаю, что (стоимость — ИФ) составит не менее $1 млрд, может и больше. Это будет пассажирский порт", — сказал Костин.

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то конкретные договоренности с частными инвесторами, он ответил: "Идет работа, еще проект не нарисован. Когда проект будет готов, под него, наверное, можно будет инвесторов".

Как сообщалось, в мае 2018 года власти Краснодарского края и ООО "Морской порт Геленджик" подписали соглашение о строительстве береговой инфраструктуры в порту курорта и многофункционального рекреационного комплекса "Геленджик марина". Сообщалось, что в рамках проекта будут возведены апартаменты, гостиница, акватермальный комплекс с крытыми и открытыми бассейнами с морской водой, яхтенная гавань и морской пассажирский порт.

В прошлом году в рамках транспортной недели "Росморпорт" и ООО "Морской порт Геленджик" (принадлежит банку "Россия", ВТБ и московской компании "Финансовые системы") заключили соглашение о взаимодействии по проекту строительства пассажирского порта. Соглашение определяет права и обязанности сторон на период строительства комплекса, а также распределение объектов по источникам финансирования.

Компания "Финансовые системы", принадлежащая Станиславу Чемезову, владеет 32,99% в уставном капитале "Морпорта Геленджик" через компанию "Финансовые инвестиции". Остальные 67% принадлежат банку ВТБ (26,28%) и банку "Россия" (через ООО "Галеон").

В рамках проекта планируется строительство пассажирского порта, способного принимать пассажирские суда, а также моторные и парусные маломерные суда различного класса. Проектная мощность составит 19,6 тыс. пассажиров в год.

В состав комплекса береговой и морской инфраструктуры войдет пассажирский терминал с причалом для приема пассажирских судов с осадкой до 5,9 м, длиной до 142 м, яхтенная марина, оградительные и берегоукрепительные гидротехнические сооружения, здание пассажирского терминала с пунктом пропуска пассажиров через государственную границу.

Полностью реализовать проект планировалось в 2022 году.