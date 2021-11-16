"Закон мы хотим (принять — ИФ) уже в этом году. Да, в трех чтениях", — сказал Богданов журналистам на форуме "Транспортная неделя 2021".

Требование о наличии QR-кода для совершения перелета, по его словам, должно заработать максимум до февраля 2022 года.

"Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года. Это забота о здоровье наших пассажиров", — сказал Богданов.

"Я считаю, что авиакомпании вполне могут это сделать", — отметил он, добавив, что Минтранс проводит совещания с перевозчиками на эту тему. "Я считаю, что это совершенно правильно, потому что нам нужно заботиться о наших гражданах, нам нужно поднимать иммунитет. И те, кто, к сожалению, не привился, не переболел, не имеют медотвода — считаю, что путешествовать не должны", — заявил Богданов.

По его словам, Минтранс допускает выделение субсидий авиаперевозчикам для компенсации выпадающих доходов после принятия законопроекта: "Мы рассматриваем вопрос субсидий для авиакомпаний, понимая, что для них могут быть трудности с бизнесом". Однако назвать сумму возможных субсидий он затруднился.

"Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территории России. Мы их поставим перед фактом", — также заявил Богданов.

"Иностранные пассажиры будут летать по ПЦР-тесту. И российские граждане, которые возвращаются на территорию России, тоже будут летать по ПЦР", — заключил он.

Как сообщалось, правительство внесло в Госдуму законопроект о предъявлении QR-кодов при покупке билетов и посадке на самолет и поезд дальнего следования. Сразу после вступления закона в силу пассажиры должны будут предъявлять QR-код только при посадке на транспортное средство, следует из текста законопроекта. Кроме того, будет приниматься медотвод от прививки либо документы о перенесенном коронавирусе, либо свежий отрицательный ПЦР-тест. На втором этапе (дата его начала пока не определена) ПЦР-тест приниматься уже не будет. Кроме того, требование о наличии QR-кода, медотводе или документа о перенесенном заболевании начнет действовать не только при посадке, но и при покупке билетов. Предполагается, что закон будет действовать до 1 июня 2022 года.