"20 ноября в музее "Новый Иерусалим" откроется выставка "Французский вкус князей Юсуповых", которая представит крупнейшее частное собрание XVIII — первой трети XIX века, принадлежавшее дипломату, директору Эрмитажа и Оружейной палаты князю Николаю Борисовичу Юсупову и его потомкам", — говорится в сообщении.

На выставке будет представлено 37 работ из фондов музея-усадьбы "Архангельское". В их числе картины, ранее не участвовавшие ни в одной выставке.

Экспозиция состоит из нескольких разделов. Раздел "Воображаемое путешествие", посвященный пейзажам, представит работы французских художников XVIII века Юбера Робера и Клода Жозефа Верне, а также цикл из трех пейзажей Пьер-Жака Волера.

В раздел "Под покровительством Амура" вошли картины Франсуа Буше, Жака Дюмона, Огюстена Бернара, Жан-Батиста Греза.

В разделе с работами исторического жанра "В поисках античного величия" представлены произведения Жана Тасселя, Жака Луи Давида, Никола де Куртейля.

В разделе "Сцены повседневной жизни" представлены картины Маргерит Жерара, Шарля Амеде ван Лоо.

В "Портретной галерее" представлены картины кисти Жана-Лорана Монье, Луизы Элизабет Виже-Лебрен, Никола де Куртейля.

Выставка продлится до 28 августа 2022 года.