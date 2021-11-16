Согласно проекту, отель рассчитан на 22 гостиничных номера. Предполагается, что отель примет первых постояльцев уже летом предстоящего года. В течение четырех лет на территории гостиничного комплекса также появятся спа-комплекс и 20 коттеджей.

"Запланировано строительство двух ресторанов, панорамного кафе, бара, двух конференц-залов. На территории гостиничного комплекса будут манеж, верёвочный парк, а также спа-комплекс — его планируется построить на втором этапе реализации проекта", — приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "ПсковОтельИнвест" Петра Захарова.

Общий объем вложений в строительство комплекса составляет 600 млн рублей.

В рамках проекта будет создано 45 новых рабочих мест.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ПсковОтельИнвест" в равных долях принадлежит Дмитрию и Петру Захаровым. Основной вид деятельности компании — строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки.