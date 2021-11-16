За тот же период 2020 года число зарубежных прибытий составило 308,6 тыс., в 2021 году оно выросло почти в 30 раз. Но по сравнению с 2019 годом, когда число прибытий составило 25,7 млн, сократилось на 66%.

По числу поездок со всеми целями лидируют граждане соседних стран – Украины (3,1 млн прибытий), Узбекистана (1 млн), Казахстана (1 млн), Таджикистана (708 тыс.), Киргизии (491 тыс.), Абхазии (469 тыс.), Армении (309,9 тыс.), Азербайджана (183 тыс.), Турции (128 тыс.), Белоруссии (124,6 тыс.).

Во второй десятке – Южная Осетия, Филиппины, Молдавия, Германия, Индия, Китай, Куба, Грузия, Латвия и Финляндия.

По въезду с целью туризма лидируют граждане Кубы (44,3 тыс.), Германии (25,9 тыс.), ОАЭ (18,3 тыс.), Турции (15 тыс.), Индии (10,5 тыс.), Катара (9 тыс.), Сербии (5,6 тыс.), Казахстана (5,2 тыс.).

Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР), туроператоры не видят потока кубинских туристов в нашу страну. По их мнению, по туристическим визам въезжали, скорее всего, студенты и транзитные пассажиры.

Число поездок с целью туризма в Россию в январе-сентябре 2021 года сократилось в 24,5 раза по сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года.