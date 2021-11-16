Второе место по числу поездок российских туристов занимает Кипр – 330,1 тыс., третье – Объединенные Арабские Эмираты (276,2 тыс.). За ними следуют Египет (214,4 тыс.) и Греция (124,7 тыс.). В первую десятку вошли также Мальдивские острова (103,5 тыс.), Куба (почти 90 тыс.), Танзания (71,2 тыс.), Армения (63,3 тыс.) и Тунис (61 тыс.).

Во второй десятке – Болгария, Сербия, США, Доминиканская Республика, Германия, Мексика, Хорватия, Молдавия, Италия Сейшелы, Катар. Каждая из этих стран приняла менее 50 тыс. российских туристов.

Турция, несмотря на запрет авиасообщения с 15 апреля по 22 июня, за три квартала 2021 года приняла почти в 10 раз больше туристов, чем занявший второе место Кипр. По сравнению с тем же периодом 2020 года турпоток в эту страну вырос в три раза – с 960 тыс. до 2,89 млн человек. Но до уровня допандемийного 2019 года направление пока не дотягивает – тогда за три квартала Турцию посетили 4,5 млн россиян. Правда, показатели за третий квартал почти сравнялись – 2,31 млн в 2021 году и 2,42 млн в 2019 году.

Турпоток из России на Кипр за январь-сентябрь текущего года снизился по сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года на 40%, с 553,6 до 330,1 тыс. Но вырос в 10 раз по сравнению с результатом 2020 года, когда направление было закрыто (30 тыс. человек за три квартала).

Египет резко улучшил показатели в третьем квартале, когда было разрешено регулярное авиасообщение между Россией и курортами Красного моря. В первом и втором кварталах страна приняли 10,2 и 78,6 тыс. российских туристов соответственно, с июля по сентябрь – 125,5 тыс. В 2020 году турпотока в Египет практически не было, а в 2019 году в январе-сентябре он составил всего 9 тыс. человек.

Всего с января по сентябрь россияне совершили с целью туризма 4,6 млн поездок за рубеж. Это на 50% больше, чем годом ранее (3 млн). Но втрое меньше, чем за тот же период допандемийного 2019 года (14,2 млн).