"В Башкортостане с 1 декабря заселиться в отели и гостиницы можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста", — говорится в сообщении.

Отмечено, что с инициативой распространить ограничения на гостиничную сферу выступила главный санитарный врач республики Анна Казак.

Как сообщалось, в республике уже действует система QR-кодов для посещения массовых мероприятий и большинства объектов, в том числе торговых центров, розничных рынков, физкультурно-оздоровительных комплексов, ресторанов и кафе, организаций сферы культуры и бьюти-индустрии.

С 1 декабря этот список также пополнят санатории, профилактории, пансионаты и дома отдыха.