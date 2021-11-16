По данным Погранслужбы ФСБ России, лидирует по числу выездов Абхазия, куда совершено 4,1 поездок. На втором месте – Турция, куда со всеми целями выезжали 3,6 млн россиян. На третьем – Украина (1,5 млн). Также в первой десятке – Казахстан (566 тыс. поездок), Кипр (449 тыс.), ОАЭ (374 тыс.), Финляндия (338 тыс.), Армения (333 тыс.), Южная Осетия (286,5 тыс.), Египет (272,3 тыс.), (Киргизия (219,7 тыс.).

В 2020 году в январе-сентябре россияне совершили 11,2 млн зарубежных поездок со всеми целями. До пандемии в 2019 – 37,2 млн.